Васса (Василиса) Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса (Василиса) Фёдорова

Васса (Василиса) Фёдорова

Место рождения

д.Хохлово Касплянской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хохлово Касплянской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1913

Муж: Георгий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1915

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Гаврилов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Гаврилов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close