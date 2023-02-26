Васса (Василиса) Фёдорова
Место рожденияд.Хохлово Касплянской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1891
д.Хохлово Касплянской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1913
Муж: Георгий Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1915
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Гаврилов
Рождение ребёнка
16.10.1916
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Гаврилов
Смерть
Неизвестно