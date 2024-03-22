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Романов Адриан Романов

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.08.1852

Дата смерти

13.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1852

Отец: Роман Арсениев

Мать: Мелания Ерофеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Варвара Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Анастасия (Андреева)

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Параскева Адрианова

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1879

Дочь: Бешенкова Наталия (Адрианова)

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1881

Сын: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Мать ребёнка: Варвара Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
13.05.1882
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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