Романов Адриан Романов
Место рождения
Дата рождения19.08.1852
Дата смерти13.05.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1852
Отец: Роман Арсениев
Мать: Мелания Ерофеева
Бракосочетание
29.10.1872
Жена: Варвара Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Анастасия (Андреева)
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Параскева Адрианова
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
14.08.1879
Дочь: Бешенкова Наталия (Адрианова)
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
31.10.1881
Сын: Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Мать ребёнка: Варвара Стефанова
Смерть
13.05.1882