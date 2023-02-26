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Романов - Андреев Косьма (Адрианов)

Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1881

Отец: Романов Адриан Романов

Мать: Варвара Стефанова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Романова - Андреева Матрона Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: (Романова) Лидия Косьмина

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1907

Сын: Романов Александр Косьмин

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: (Романова) Татьяна Косьмина

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Андреев Василий Косьмин

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1911

Сын: Романов Дмитрий Косьмин

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1914

Дочь: (Романова) Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1915

Дочь: (Романова) Екатерина Косьмина

Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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