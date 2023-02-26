Романов - Андреев Косьма (Адрианов)
Место рождения
Дата рождения31.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1881
Отец: Романов Адриан Романов
Мать: Варвара Стефанова
Бракосочетание
19.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: (Романова) Лидия Косьмина
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Рождение ребёнка
27.05.1907
Сын: Романов Александр Косьмин
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: (Романова) Татьяна Косьмина
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Рождение ребёнка
27.12.1909
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Рождение ребёнка
25.10.1911
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Рождение ребёнка
21.02.1914
Дочь: (Романова) Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Рождение ребёнка
16.11.1915
Дочь: (Романова) Екатерина Косьмина
Мать ребёнка: Романова - Андреева Матрона Фокина
Смерть
Неизвестно