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Анастасия Алексеева

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шавлов Алексей Парфенов

Мать: Шавлова Александра Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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