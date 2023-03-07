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Анастасия Алексеева
Анастасия Алексеева
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Место рождения
Боярщина
, Демидовский район, Смоленская область
Дата рождения
1890
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шавлов Алексей Парфенов
1862 г.р.
Мать
Шавлова Александра Яковлева
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Шавлов Алексей Парфенов
Мать:
Шавлова Александра Яковлева
Боярщина
, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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