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Ульяния Парфенова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

21.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Парфений Фёдоров

Мать: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Афанасий (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1892

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.04.1893
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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