Ульяния Парфенова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти21.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Парфений Фёдоров
Мать: Агафия Павлова
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Афанасий (Ефимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1892
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Смерть
21.04.1893
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно