Афанасий (Ефимов)
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Ульяния Парфенова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1892
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Ульяния Парфенова
Бракосочетание
13.02.1894
Жена: Параскева Логгинова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1894
Сын: Пётр Афанасиев
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
23.01.1896
Сын: Иван Афанасиев
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Мякишев Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
08.12.1898
Сын: Павел Афанасиев
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
11.02.1900
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Стефан Афанасиев
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Параскева Логгинова
Смерть
Неизвестно