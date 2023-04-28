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Афанасий (Ефимов)

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Ульяния Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1892

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Ульяния Парфенова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Параскева Логгинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1894

Сын: Пётр Афанасиев

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1896

Сын: Иван Афанасиев

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Мякишев Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Павел Афанасиев

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1900

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Стефан Афанасиев

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Параскева Логгинова

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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