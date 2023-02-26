(Логвинова) Параскева Логгинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логвинова) Параскева Логгинова

Место рождения

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1874

Отец: Логгин Константинов

Мать: Мария Иванова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Афанасий (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1894

Сын: Пётр Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1896

Сын: Иван Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Мякишев Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Павел Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1900

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Стефан Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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