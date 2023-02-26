(Логвинова) Параскева Логгинова
Место рожденияд.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1874
Отец: Логгин Константинов
Мать: Мария Иванова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894
Муж: Афанасий (Ефимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1894
Сын: Пётр Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Рождение ребёнка
23.01.1896
Сын: Иван Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Мякишев Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Рождение ребёнка
08.12.1898
Сын: Павел Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Рождение ребёнка
11.02.1900
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Стефан Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий (Ефимов)
Смерть
Неизвестно