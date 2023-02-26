Мария Иванова
Место рожденияд.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Муж: Логгин Константинов
Дочь: Параскева Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Дочь: Екатерина Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Дочь: Ксения Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Сын: Тимофей Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Дочь: Евдокия Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Сын: Яков Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Дочь: Феодосия Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Сын: Аким Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Сын: Ульян Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Дочь: Ирина Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Сын: Иоанн Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Дочь: Мария Логгинова
Отец ребёнка: Логгин Константинов
Сын: Митрофан Логгинов
Отец ребёнка: Логгин Константинов