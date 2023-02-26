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Мария Иванова

Место рождения

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малиновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1872

Муж: Логгин Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: Параскева Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Екатерина Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: Ксения Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1879

Сын: Тимофей Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1880

Дочь: Евдокия Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1881

Сын: Логвинов Карп Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Яков Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Дочь: Феодосия Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1886

Сын: Аким Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Ульян Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Логвинов Филипп Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

Рождение ребёнка
03.05.1891

Дочь: Ирина Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Иоанн Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1894

Дочь: Мария Логгинова

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Митрофан Логгинов

Отец ребёнка: Логгин Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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