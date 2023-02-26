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Логвинов Карп Логгинов

Место рождения

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.10.1881

Дата смерти

24.05.1915

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1881

Отец: Логгин Константинов

Мать: Мария Иванова

Бракосочетание
24.05.1901

Жена: Логвинова Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
ефрейтор 296-й пехотный Грязовецкий полк
Смерть
24.05.1915
Причина смерти: На войне пропал без вести

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