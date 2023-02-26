Логвинов Карп Логгинов
Место рожденияд.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.10.1881
Дата смерти24.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1881
Отец: Логгин Константинов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
24.05.1901
Жена: Логвинова Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1915
ефрейтор 296-й пехотный Грязовецкий полк
Смерть
24.05.1915
Причина смерти: На войне пропал без вести