Логвинова Мария Иванова
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно