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Логвинова Мария Иванова

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1901

Муж: Логвинов Карп Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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