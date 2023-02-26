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Митрофан Логгинов

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Место рождения

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.05.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1895

Отец: Логгин Константинов

Мать: Мария Иванова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна Митрофановна

Мать ребёнка: ?

д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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