Митрофан Логгинов
Место рожденияд.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.05.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1895
Отец: Логгин Константинов
Мать: Мария Иванова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна Митрофановна
Мать ребёнка: ?
д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно