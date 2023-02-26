Екатерина Логгинова
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Логгин Константинов
Мать: Мария Иванова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Муж: Савва Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1900
Дочь: Варвара Саввина
Отец ребёнка: Савва Матвеев
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: Ефросиния Саввина
Отец ребёнка: Савва Матвеев
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Саввина
Отец ребёнка: Савва Матвеев
Смерть
Неизвестно