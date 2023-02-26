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Екатерина Логгинова

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Логгин Константинов

Мать: Мария Иванова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Савва Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1900

Дочь: Варвара Саввина

Отец ребёнка: Савва Матвеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: Ефросиния Саввина

Отец ребёнка: Савва Матвеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Саввина

Отец ребёнка: Савва Матвеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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