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Савва Матвеев

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1877

Отец: Матвей Ульянов

Мать: Евдокия Захарова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Екатерина Логгинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1900

Дочь: Варвара Саввина

Мать ребёнка: Екатерина Логгинова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: Ефросиния Саввина

Мать ребёнка: Екатерина Логгинова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1904

Дочь: Евдокия Саввина

Мать ребёнка: Екатерина Логгинова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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