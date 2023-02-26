Савва Матвеев
Место рождения
Дата рождения09.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1877
Отец: Матвей Ульянов
Мать: Евдокия Захарова
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Екатерина Логгинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1900
Дочь: Варвара Саввина
Мать ребёнка: Екатерина Логгинова
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: Ефросиния Саввина
Мать ребёнка: Екатерина Логгинова
Рождение ребёнка
24.02.1904
Дочь: Евдокия Саввина
Мать ребёнка: Екатерина Логгинова
Смерть
Неизвестно