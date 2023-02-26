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Евдокия Захарова

Место рождения

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1875

Муж: Матвей Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1875

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1877

Сын: Савва Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Спиридон Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Рождение ребёнка
13.06.1881

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1887

Дочь: Ефросиния Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ульянов

Смерть
Неизвестно

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