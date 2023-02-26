Евдокия Захарова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1875
Муж: Матвей Ульянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1875
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
09.01.1877
Сын: Савва Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Спиридон Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
13.06.1881
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
14.09.1887
Дочь: Ефросиния Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ульянов
Смерть
Неизвестно