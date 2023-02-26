Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1885

Отец: Матвей Ульянов

Мать: Евдокия Захарова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Матвеев Иван Матвеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: (Матвеева) Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Матвеев Николай Иванов

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Матвеев Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1913

Сын: Матвеев Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.