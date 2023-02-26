Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева
Место рождения
Дата рождения20.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1885
Отец: Матвей Ульянов
Мать: Евдокия Захарова
Бракосочетание
29.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: (Матвеева) Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
24.07.1908
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
24.12.1911
Сын: Матвеев Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.05.1913
Сын: Матвеев Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно