Матвеев Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Иван Матвеевич

Матвеев Иван Матвеевич

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

05.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887

Отец: Матвей Ильин

Мать: Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1906

Жена: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: (Матвеева) Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Матвеев Николай Иванов

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Матвеев Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1913

Сын: Матвеев Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1915
ратник 11-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.