Матвеев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887
Отец: Матвей Ильин
Мать: Пелагея (Егорова)
Бракосочетание
29.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: (Матвеева) Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева
Рождение ребёнка
24.07.1908
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева
Рождение ребёнка
24.12.1911
Сын: Матвеев Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева
Рождение ребёнка
09.05.1913
Сын: Матвеев Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия (Наталия) Матвеева
Военная служба
1915
ратник 11-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно