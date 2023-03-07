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Матвей Ильин

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

14.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1864

Отец: Илья (Андреев)

Мать: Ксения (Евсеева)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Пелагея (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1887

Сын: Матвеев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
03.11.1891

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Копкина Анна Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Александра Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1902

Сын: Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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