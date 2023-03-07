Матвей Ильин
Место рождения
Дата рождения14.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1864
Отец: Илья (Андреев)
Мать: Ксения (Евсеева)
Бракосочетание
06.02.1883
Жена: Пелагея (Егорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1887
Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
03.11.1891
Дочь: Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Копкина Анна Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Александра Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)
Рождение ребёнка
18.08.1902
Сын: Тимофей Матвеев
Мать ребёнка: Пелагея (Егорова)
Смерть
Неизвестно