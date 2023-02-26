Пелагея (Егорова)
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883
Муж: Матвей Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1887
Отец ребёнка: Матвей Ильин
Рождение ребёнка
03.11.1891
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ильин
Рождение ребёнка
05.09.1895
Дочь: Копкина Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ильин
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Ильин
Рождение ребёнка
18.08.1902
Сын: Тимофей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Ильин
Смерть
Неизвестно