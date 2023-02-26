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Пелагея (Егорова)

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Матвей Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1887

Сын: Матвеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1891

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Дочь: Копкина Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1902

Сын: Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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