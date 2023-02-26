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Варвара Матвеева

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1875

Отец: Матвей Ульянов

Мать: Евдокия Захарова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Михаил Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иродионов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иродионов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иродионов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иродионов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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