Варвара Матвеева
Место рождения
Дата рождения25.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1875
Отец: Матвей Ульянов
Мать: Евдокия Захарова
Бракосочетание
22.01.1895
Муж: Михаил Иродионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1895
Сын: Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иродионов
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иродионов
Рождение ребёнка
16.02.1900
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иродионов
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иродионов
Смерть
Неизвестно