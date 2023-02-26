Михаил Иродионов
Место рождения
Дата рождения29.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1873
Отец: Иродион Васильев
Бракосочетание
22.01.1895
Жена: Варвара Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1895
Сын: Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
01.10.1897
Сын: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
16.02.1900
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Смерть
Неизвестно