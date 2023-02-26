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Михаил Иродионов

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1873

Отец: Иродион Васильев

Мать: (Конашенкова) Домника Филиппова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Варвара Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1900

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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