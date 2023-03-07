Дария Парфенова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти21.12.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Парфений Фёдоров
Мать: Агафия Павлова
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Борис Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Ксения Борисова
Отец ребёнка: Борис Петров
Смерть
21.12.1891
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1891
Сын: Роман Борисов
Отец ребёнка: Борис Петров