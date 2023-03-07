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Дария Парфенова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

21.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Парфений Фёдоров

Мать: Агафия Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Борис Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Ксения Борисова

Отец ребёнка: Борис Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
21.12.1891
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1891

Сын: Роман Борисов

Отец ребёнка: Борис Петров

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