Ольховиков Федосий Борисов
Место рожденияд.Боярщина ( Слобода ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.08.1891
Дата смертиМежду 24.07.1916 и 25.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1891
Бракосочетание
01.06.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ольховиков Игнатий Федосиев
Мать ребёнка: Ольховикова Ксения Фёдорова
Военная служба
1916
стрелок 8-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Между 24.07.1916 и 25.07.1916
Причина смерти: На войне пропал без вести