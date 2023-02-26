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Ольховиков Федосий Борисов

Место рождения

д.Боярщина ( Слобода ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.08.1891

Дата смерти

Между 24.07.1916 и 25.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1891

Отец: Борис (по крёстному)

Мать: Ольховикова Евдокия Парфенова

Бракосочетание
01.06.1909

Жена: Ольховикова Ксения Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ольховиков Игнатий Федосиев

Мать ребёнка: Ольховикова Ксения Фёдорова

Военная служба
1916
стрелок 8-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Между 24.07.1916 и 25.07.1916
Причина смерти: На войне пропал без вести

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