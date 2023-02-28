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Ольховикова Ксения Фёдорова

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Фёдор Егоров

Мать: Анастасия Леонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.06.1909

Муж: Ольховиков Федосий Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ольховиков Игнатий Федосиев

Отец ребёнка: Ольховиков Федосий Борисов

Смерть
Неизвестно
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