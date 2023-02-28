Ольховикова Ксения Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Фёдор Егоров
Мать: Анастасия Леонова
Бракосочетание
01.06.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ольховиков Игнатий Федосиев
Отец ребёнка: Ольховиков Федосий Борисов
Смерть
Неизвестно