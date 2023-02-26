(Балаженова) Анастасия Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балаженова) Анастасия Леонова

Место рождения

г.Велиж

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Велиж
Бракосочетание
09.01.1885

Муж: Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольховикова Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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