Фёдор Егоров
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
09.01.1885
Жена: Анастасия Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольховикова Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Анастасия Леонова
Смерть
Неизвестно