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Фёдор Егоров

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.01.1885

Жена: Анастасия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольховикова Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Анастасия Леонова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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