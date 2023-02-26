(Алексеенкова) Евфросиния Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеенкова) Евфросиния Алексеева

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.06.1893

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1893

Отец: Алексей Павлов

Мать: Матрона Парфенова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1910
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кровавого поноса
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