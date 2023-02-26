(Алексеенкова) Евфросиния Алексеева
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.06.1893
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1893
Отец: Алексей Павлов
Мать: Матрона Парфенова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1910
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кровавого поноса