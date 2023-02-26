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Петроченков Фёдор Петров

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1887

Отец: Пётр (Авраамов)

Мать: Евдокия Стефанова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Петроченкова Александра (Титова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Петроченков Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Петроченкова Александра (Титова)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1911

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Петроченкова Александра (Титова)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Петроченков Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Петроченкова Александра (Титова)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1914

Сын: Петроченков Антоний Фёдоров

Мать ребёнка: Петроченкова Александра (Титова)

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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