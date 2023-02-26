Петроченков Семён Фёдоров
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1910
Дата смерти03.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1910
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1944
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Идрицкий р-н, д. Чайки, севернее, 200 м, дорога