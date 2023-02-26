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Петроченков Семён Фёдоров

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1910

Дата смерти

03.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1910

Отец: Петроченков Фёдор Петров

Мать: Петроченкова Александра (Титова)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петроченкова Александра Прокофьева

Смерть
03.03.1944
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Идрицкий р-н, д. Чайки, севернее, 200 м, дорога
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