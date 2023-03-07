Петроченкова Александра (Титова)
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1910
Сын: Петроченков Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1911
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1912
Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1914
Сын: Петроченков Антоний Фёдоров
Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно