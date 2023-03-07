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Петроченкова Александра (Титова)

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Тихон

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Петроченков Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1910

Сын: Петроченков Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1911

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Петроченков Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1914

Сын: Петроченков Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: Петроченков Фёдор Петров

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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