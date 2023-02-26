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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Параскева Тихонова
Отец ребёнка: Тихон
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Петроченкова Александра (Титова)
Отец ребёнка: Тихон
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Татьяна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Парфен Тихонов
Отец ребёнка: Тихон
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Иван Тихонов
Отец ребёнка: Тихон