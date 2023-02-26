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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Параскева Тихонова

Отец ребёнка: Тихон

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Петроченкова Александра (Титова)

Отец ребёнка: Тихон

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Татьяна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон

Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Парфен Тихонов

Отец ребёнка: Тихон

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Иван Тихонов

Отец ребёнка: Тихон

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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