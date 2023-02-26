Параскева Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Тихонова

Параскева Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: Тихон

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Ермолаев

Рождение ребёнка
15.09.1904

Дочь: София Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Ермолаев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1906

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Ермолаев

д.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Ермолаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Ермолаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close