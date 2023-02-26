Параскева Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Ермолаев
Рождение ребёнка
15.09.1904
Дочь: София Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Ермолаев
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1906
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Ермолаев
д.Медведки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Ермолаев
Смерть
Неизвестно