Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Параскева Тихонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Петроченкова Александра (Титова)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Парфен Тихонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Иван Тихонов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно