Екатерина Петрова
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1876
Отец: Пётр (Авраамов)
Мать: Евдокия Стефанова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1894
Муж: Василий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1896
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
27.11.1898
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
15.05.1912
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
08.02.1915
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно