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Екатерина Петрова

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1876

Отец: Пётр (Авраамов)

Мать: Евдокия Стефанова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.06.1894

Муж: Василий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1896

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1898

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1912

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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