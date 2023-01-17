Ефимия Стефанова
Место рождения
Дата рождения14.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1862
Отец: Лазарев Стефан Петров
Мать: Елена Сафронова
Бракосочетание
09.05.1882
Муж: Марк (Макар) Ананьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1884
Дочь: Вера Маркова
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1886
Сын: Дмитрий Марков
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890
Дочь: Гликерия Маркова
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1891
Дочь: Марфа Маркова
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1894
Дочь: Мария Маркова
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1897
Дочь: Александра Маркова
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Стефан Макаров
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1903
Дочь: Марфа Маркова
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев
Смерть
Неизвестно