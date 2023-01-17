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Ефимия Стефанова

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1862

Отец: Лазарев Стефан Петров

Мать: Елена Сафронова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.05.1882

Муж: Марк (Макар) Ананьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1884

Дочь: Вера Маркова

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1886

Сын: Дмитрий Марков

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890

Дочь: Гликерия Маркова

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1891

Дочь: Марфа Маркова

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1894

Дочь: Мария Маркова

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1897

Дочь: Александра Маркова

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Стефан Макаров

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1903

Дочь: Марфа Маркова

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Марк (Макар) Ананьев

Смерть
Неизвестно
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