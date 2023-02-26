Александра Маркова
Место рожденияд.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.05.1897
Дата смерти23.08.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1897
Отец: Марк (Макар) Ананьев
Мать: Ефимия Стефанова
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.08.1897
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.