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Александра Маркова

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Место рождения

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.05.1897

Дата смерти

23.08.1897

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1897

Отец: Марк (Макар) Ананьев

Мать: Ефимия Стефанова

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.08.1897
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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