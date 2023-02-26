Марфа Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Маркова

Марфа Маркова

avatar

Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.07.1891

Дата смерти

11.02.1893

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1891

Отец: Марк (Макар) Ананьев

Мать: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1893
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close