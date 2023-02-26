Марфа Маркова
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.07.1891
Дата смерти11.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1891
Отец: Марк (Макар) Ананьев
Мать: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1893
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной