Марк (Макар) Ананьев
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1864
Отец: Ананий (Акакий) Афанасиев
Мать: Параскева Васильева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1882
Жена: Ефимия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1884
Дочь: Вера Маркова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1886
Сын: Дмитрий Марков
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890
Дочь: Гликерия Маркова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1891
Дочь: Марфа Маркова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1894
Дочь: Мария Маркова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1897
Дочь: Александра Маркова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Стефан Макаров
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1903
Дочь: Марфа Маркова
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Ефимия Стефанова
Смерть
Неизвестно