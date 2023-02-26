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Марк (Макар) Ананьев

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1864

Отец: Ананий (Акакий) Афанасиев

Мать: Параскева Васильева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1882

Жена: Ефимия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1884

Дочь: Вера Маркова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1886

Сын: Дмитрий Марков

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1890

Дочь: Гликерия Маркова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1891

Дочь: Марфа Маркова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1894

Дочь: Мария Маркова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1897

Дочь: Александра Маркова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Стефан Макаров

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1903

Дочь: Марфа Маркова

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Ефимия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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