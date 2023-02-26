Ананий (Акакий) Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананий (Акакий) Афанасиев

Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

25.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Афанасий Киреев

Мать: Ксения Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1850

Дочь: Акилина (Акапиева)

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1856

Дочь: Ирина Ананиева

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Никифор Ананиев

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1861

Дочь: Васса Ананьева

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1864

Сын: Марк (Макар) Ананьев

Мать ребёнка: Параскева Васильева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильева

Смерть
25.03.1904
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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