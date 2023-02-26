Ананий (Акакий) Афанасиев
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти25.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Афанасий Киреев
Мать: Ксения Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1850
Дочь: Акилина (Акапиева)
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1856
Дочь: Ирина Ананиева
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никифор Ананиев
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1861
Дочь: Васса Ананьева
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1864
Сын: Марк (Макар) Ананьев
Мать ребёнка: Параскева Васильева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
Смерть
25.03.1904
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.