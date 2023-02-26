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Захарий Афанасиев

Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1819

Дата смерти

31.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1819

Отец: Афанасий Киреев

Мать: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1837

Жена: Фёкла Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1846

Сын: Ксенофонт Захаров

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Константин Захаров

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Дмитрий Захаров

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1860

Сын: Фёдор Захаров

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1874
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Ксения Захарова

Мать ребёнка: Фёкла Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
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