Захарий Афанасиев
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1819
Дата смерти31.12.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1819
Отец: Афанасий Киреев
Мать: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1837
Жена: Фёкла Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1846
Сын: Ксенофонт Захаров
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Константин Захаров
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1852
Сын: Дмитрий Захаров
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1860
Сын: Фёдор Захаров
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1874
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Ксения Захарова
Мать ребёнка: Фёкла Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.