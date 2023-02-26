Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти18.08.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1819
Сын: Захарий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Спиридон Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1822
Дочь: Параскева Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1825
Сын: Леонтий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1830
Сын: Николай Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ананий (Акакий) Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1833
Дочь: Александра Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Афпнасиева
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
Рождение ребёнка
24.03.1839
Дочь: Матрона Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1842
Сын: Михаил Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Киреев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1850