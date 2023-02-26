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Афанасий Киреев

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: Кирей Антипов

Мать: Домна Петрова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1819

Сын: Захарий Афанасиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1820

Сын: Спиридон Афанасиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1822

Дочь: Параскева Афанасиева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1825

Сын: Леонтий Афанасиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1830

Сын: Николай Афанасиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ананий (Акакий) Афанасиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1833

Дочь: Александра Афанасиева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Афпнасиева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
24.03.1839

Дочь: Матрона Афанасиева

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1842

Сын: Михаил Афанасиев

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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