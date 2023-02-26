Афанасий Киреев
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: Кирей Антипов
Мать: Домна Петрова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1819
Сын: Захарий Афанасиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1820
Сын: Спиридон Афанасиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1822
Дочь: Параскева Афанасиева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1825
Сын: Леонтий Афанасиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1830
Сын: Николай Афанасиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ананий (Акакий) Афанасиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1833
Дочь: Александра Афанасиева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Афпнасиева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1839
Дочь: Матрона Афанасиева
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1842
Сын: Михаил Афанасиев
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно