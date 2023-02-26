Домна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Афанасий Киреев

Отец ребёнка: Кирей Антипов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Антипий Киреев

Отец ребёнка: Кирей Антипов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1830

Дочь: Евдокия Киреева

Отец ребёнка: Кирей Антипов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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