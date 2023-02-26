Домна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1801
Сын: Афанасий Киреев
Отец ребёнка: Кирей Антипов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Антипий Киреев
Отец ребёнка: Кирей Антипов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1830
Дочь: Евдокия Киреева
Отец ребёнка: Кирей Антипов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно