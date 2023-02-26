Фёдор Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Захаров

Фёдор Захаров

avatar

Место рождения

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1860

Отец: Захарий Афанасиев

Мать: Фёкла Иванова

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1879

Жена: Мавра (Марфа) Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1885

Дочь: Гликерия Фёдорова

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1885

Сын: Исидор Фёдоров

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
26.01.1888

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Андрей Фёдоров

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Матрона Феодорова

Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close