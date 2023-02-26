Фёдор Захаров
Место рожденияд.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1860
Отец: Захарий Афанасиев
Мать: Фёкла Иванова
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1879
Жена: Мавра (Марфа) Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1885
Дочь: Гликерия Фёдорова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1885
Сын: Исидор Фёдоров
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1885
рядовой
Рождение ребёнка
26.01.1888
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Матрона Феодорова
Мать ребёнка: Мавра (Марфа) Григорьева
Смерть
Неизвестно