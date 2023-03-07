Мавра (Марфа) Григорьева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1879
Муж: Фёдор Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1885
Дочь: Гликерия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1885
Сын: Исидор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1888
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Матрона Феодорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Смерть
Неизвестно