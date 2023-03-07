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Мавра (Марфа) Григорьева

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: ?

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Фёдор Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.05.1885

Дочь: Гликерия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1885

Сын: Исидор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1888

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Матрона Феодорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Смерть
Неизвестно
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