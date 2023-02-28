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Параскева Григорьева

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

19.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: ?

Мать: ?

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1885

Муж: Филипп Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Рождение ребёнка
25.12.1891

Дочь: Мелания Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Павлов

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.02.1894
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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