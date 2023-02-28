Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти19.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1881
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.05.1885
Муж: Филипп Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Рождение ребёнка
25.12.1891
Дочь: Мелания Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Павлов
Смерть
19.02.1894