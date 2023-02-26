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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мавра (Марфа) Григорьева
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: ?