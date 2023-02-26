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Гликерия Фёдорова

Место рождения

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.05.1885

Дата смерти

28.06.1885

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1885

Отец: Фёдор Захаров

Мать: Мавра (Марфа) Григорьева

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1885
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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