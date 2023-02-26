Гликерия Фёдорова
Место рожденияд.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.05.1885
Дата смерти28.06.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1885
Отец: Фёдор Захаров
Мать: Мавра (Марфа) Григорьева
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1885
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.