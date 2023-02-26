Фёкла Иванова
Место рожденияд.Титы
Дата рождения21.09.1820
Дата смерти24.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1820
Отец: Иван Малахиев
Мать: Акилина Терентиева
д.Титы
Бракосочетание
07.06.1837
Муж: Захарий Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1846
Сын: Ксенофонт Захаров
Отец ребёнка: Захарий Афанасиев
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Константин Захаров
Отец ребёнка: Захарий Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1852
Сын: Дмитрий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Афанасиев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1860
Сын: Фёдор Захаров
Отец ребёнка: Захарий Афанасиев
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1876
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1955
Дочь: Ксения Захарова
Отец ребёнка: Захарий Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.