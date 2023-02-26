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Фёкла Иванова

Место рождения

д.Титы

Дата рождения

21.09.1820

Дата смерти

24.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1820

Отец: Иван Малахиев

Мать: Акилина Терентиева

д.Титы
Бракосочетание
07.06.1837

Муж: Захарий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1846

Сын: Ксенофонт Захаров

Отец ребёнка: Захарий Афанасиев

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Константин Захаров

Отец ребёнка: Захарий Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1852

Сын: Дмитрий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Афанасиев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1860

Сын: Фёдор Захаров

Отец ребёнка: Захарий Афанасиев

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1876
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1955

Дочь: Ксения Захарова

Отец ребёнка: Захарий Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
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