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Ксения Захарова

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Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.01.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Леон Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1875

Сын: Стефан Леонов

Отец ребёнка: Леон Артемов

д.Таранки
Рождение
18.01.1955

Отец: Захарий Афанасиев

Мать: Фёкла Иванова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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