Ксения Захарова
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.01.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1874
Муж: Леон Артемов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1875
Сын: Стефан Леонов
Отец ребёнка: Леон Артемов
д.Таранки
Рождение
18.01.1955
Отец: Захарий Афанасиев
Мать: Фёкла Иванова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно