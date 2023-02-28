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Леон Артемов

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

28.05.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1874

Жена: Ксения Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1875

Сын: Стефан Леонов

Мать ребёнка: Ксения Захарова

д.Таранки
Смерть
28.05.1884
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от излишнего употребления вина
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