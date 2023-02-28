Леон Артемов
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти28.05.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874
Жена: Ксения Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1875
Сын: Стефан Леонов
Мать ребёнка: Ксения Захарова
д.Таранки
Смерть
28.05.1884
Причина смерти: от излишнего употребления вина